Трамп официально объявил о создании космических войск США

Президент США Дональд Трамп официально объявил о создании космических войск в рамках соглашения подписания военного бюджета. Об этом сообщает издание Air Force Times.

Новый филиал будет действовать в ВВС США и «защитит интересы национальной безопасности США в космосе». Создание войск войдет в бюджет расхода на оборону в размере $738 млрд, который Трамп подписал ранее.

12 декабря палата представителей США поддержала законопроект об оборонном бюджете. 20 декабря сенат США принял законопроекты о финансировании правительства на 2020 финансовый год.

Проект оборонного бюджета на 2020 год в сумме $738 млрд был согласован комитетами по вооруженным силам обеих палат конгресса. На базовые нужды Пентагона выделяется $635 млрд, $71,5 млрд направляется на продолжение военных операций в Афганистане, Сирии, Йемене и противодействие террористам в других странах. Сумма в $31,5 млрд идет на поддержание боеготовности ядерного оружия и его модернизацию по линии министерства энергетики США, а также на другие оборонные нужды.

10 декабря сообщалось, что конгресс США предусмотрел в оборонном бюджете страны на 2020 год санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Кроме того, он включает в себя помощь Украине на сумму $300 млн.