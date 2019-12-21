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Трамп согласился выступить с ежегодным посланием конгрессу 4 февраля

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Белый дом распространил сообщение о том, что президент США Дональд Трамп согласился выступить с посланием конгрессу.

«Трамп принял приглашение спикера выступить с посланием 4 февраля», — цитирует пресс-службу Белого дома «РИА Новости».

Ранее выступить с ежегодным посланием Трампа пригласила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

В прошлом году Трамп выступал в конгрессе 29 января, а не 7 января, как планировалось. Это произошло из-за конфликта с демократами, которые были против финансирования строительства стены на американо-мексиканской границе, а также из-за самого продолжительного в истории США шатдауна (остановки работы правительства). Тогда Пелоси заявила, что не позволит президенту выступать в конгрессе до тех пор, пока федеральное правительство не возобновит работу.

В нынешнем году предложение Пелоси сделано на фоне объявления палатой представителей импичмента Трампу, но несмотря на это, стороны смогли относительно быстро договориться по поводу даты ежегодного послания.

Послание о положении Союза (State of the Union) — ежегодное послание президента США конгрессу, в котором он излагает свою оценку ситуации в стране и описывает предстоящие законодательные инициативы.

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