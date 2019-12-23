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Песков рассказал об ответе на санкции против «Северного потока – 2»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Россия ответит на санкции, введенные США против газопровода «Северный поток – 2». По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, говорить о подробностях пока рано.

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«В любом случае подобные шаги не остаются без взаимности», — отметил он на брифинге в понедельник, 23 декабря.

Когда и каким образом будут выполнены ответные действия, зависит от национальных интересов России, отметил кремлевский спикер.

Ранее, 23 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя санкции, заявил, что после их введения ни одна страна в мире не должна сомневаться в ненадежности США как партнера.

9 декабря конгресс США опубликовал оборонный бюджет страны на 2020 год, в который заложены санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Целью ограничений названа «защита» европейской энергетической безопасности.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал документ. По данным американского минфина, санкции вступили в силу с этого момента. Названия корпораций, которые попали под санкции, пока не уточнялись, в течение 60 дней госсекретарь и глава минфина Соединенных Штатов должны представить свои предложения по этому вопросу.

В тот же день компания Allseas, трубоукладчик «Северного потока – 2», объявила о приостановке работы. Информацию подтвердила компания-подрядчик Nord Stream 2.

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