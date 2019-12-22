Лавров заявил о запуске «Северного потока – 2» несмотря на санкции

Российские проекты газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» будут реализованы несмотря на санкции США. Об этом в воскресенье, 22 декабря, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Я убежден, что «Северный поток – 2», как и «Турецкий поток», состоится. «Турецкий поток» будет запущен буквально через две-три недели», — рассказал глава российского МИДа в программе «Большая игра» на Первом канале, его слова приводит «Интерфакс».

Также он отметил, что убежден в осознании европейской стороной коммерческой выгоды от строительства «Северного потока – 2» и интереса с точки зрения обеспечения долгосрочной энергетической безопасности.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предполагает ограничительные меры против трубопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». По данным американского минфина, санкции вступили в силу с момента подписания документа. Названия корпораций, которые попали под санкции, пока не уточнялись. В течение 60 дней госсекретарь и глава минфина Соединенных Штатов должны представить свои предложения по этому вопросу.

Правительство Германии выразило сожаление на фоне санкций против строительства газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» и назвало это вмешательством в дела Европы.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев призвал Россию добиваться плановой реализации «Северного потока – 2» в срок. Также он заявил об ожидании от европейских стран, в том числе Германии и Швейцарии, решительного отторжения «этой силовой акции».