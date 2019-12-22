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Посол США в Берлине рассказал о благодарностях за санкции против России

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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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Посол США в Берлине Ричард Гренелл заявил, что многие европейские страны благодарят за санкции, которые США ввели против трубопровода «Северный поток – 2», а также отметил, что они были введены в интересах ЕС.

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По его словам, 15 европейских стран, а также Европейская комиссия и Европейский парламент выразили свои опасения по поводу проекта. Они давно просили США поддержать их усилия по борьбе с трубопроводом и выразили благодарность за принятие мер, пишет Bild.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предполагает ограничительные меры против трубопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». По данным американского минфина, санкции вступили в силу с момента подписания документа.

Ранее, в субботу, министерство финансов США потребовало от компаний, ведущих прокладку трубопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», прекратить строительство на фоне вступления в силу санкций Вашингтона против российских проектов.

Швейцарская компания Allseas, которая занимается укладкой труб «Северного потока – 2», приостановила работу.

Правительство Германии выразило сожаление в связи с ограничениями против газопроводов, назвав их вмешательством в дела Европы.

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