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США и другие партнеры РФ обсудят санкции против «Северного потока – 2»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Минфин США и европейские партнеры России проведут консультации 21 декабря по санкциям в отношении «Северного потока – 2». Об этом сообщил журналистам вице-премьер России Дмитрий Козак, передает «РИА Новости» в субботу.

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Консультации нужны, чтобы получить разъяснения, что означают эти санкции, поскольку они сформулированы «недостаточно четко», объяснил Козак. «Они не понимают, европейцы, прежде всего, что это означает. После того как закончатся эти консультации, когда мы поймем суть этих санкций — когда они наступают, в каком объеме они наступают, эти ограничения для европейских компаний, можно будет говорить, сейчас пока рано», — сказал вице-премьер.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предполагает ограничительные меры против трубопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». По данным американского минфина, санкции вступили в силу с момента подписания документа. Названия корпораций, которые попали под санкции, пока не уточнялись. В течение 60 дней госсекретарь и глава минфина Соединенных Штатов должны представить свои предложения по этому вопросу.

Швейцарская компания Allseas, которая занимается укладкой труб «Северного потока – 2», приостановила работу. Компания-подрядчик Nord Stream 2 подтвердила приостановку работ Allseas.

Ранее, в субботу, министерство финансов США потребовало от компаний, ведущих прокладку трубопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», прекратить строительство на фоне вступления в силу санкций Вашингтона против российских проектов.

Правительство Германии выразило сожаление в связи с ограничениями против газопроводов, назвав их вмешательством в дела Европы.

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