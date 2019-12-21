МИД России прокомментировал санкции США против трубопроводов

США стремятся навязать Европе свой сжиженный газ, подорвав тем самым конкурентоспособность ее экономики. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России в связи с санкциями Вашингтона против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока», опубликованном 21 декабря на сайте министерства.

«Прослеживается стремление навязать Европе американский сжиженный газ, обходящийся ей гораздо дороже трубопроводных поставок из России, и тем самым замедлить развитие ее экономики, подорвать способность конкурировать с США на мировых рынках. В итоге европейцы остаются в проигрыше по всем статьям», — говорится в сообщении.

В департаменте обращают внимание на раздел «О защите энергетической безопасности Европы» в законе о расходах на военные нужды США в 2020 году, принятом властями этой страны 20 декабря. По данным российского внешнеполитического ведомства, название раздела «абсолютно дезориентирующее», а в самом документе речь идет не о содействии европейцам в обеспечении энергоносителями по приемлемым ценам, а о стремлении лишить их гарантированных источников такого снабжения из России. В МИДе считают, что желание навредить российскому экспорту — не главное.

В ведомстве отмечают, что Вашингтон ради «геополитических амбиций и коммерческой выгоды» решил «не жалеть никого, даже ближайших партнеров по НАТО».

«Россия реализовывала и продолжит реализовывать свои экономические проекты, независимо от чьих-либо санкций», — подчеркнули в министерстве.

Американский оборонный бюджет подписал президент США Дональд Трамп 20 декабря. Документ предполагает ограничительные меры против трубопроводов, которые вступили в силу с момента подписания. Какие именно корпорации попали под ограничения, не уточняется. В течение 60 дней госсекретарь и глава минфина Соединенных Штатов должны представить свои предложения по этому вопросу.

Правительство Германии выразило сожаление на фоне санкций против строительства газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» и назвало это вмешательством в дела Европы.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев призвал Россию добиваться плановой реализации «Северного потока – 2» в срок. Также он заявил об ожидании от европейских стран, в том числе Германии и Швейцарии, решительного отторжения «этой силовой акции».