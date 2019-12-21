Прямой эфир

МИД России прокомментировал санкции США против трубопроводов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США стремятся навязать Европе свой сжиженный газ, подорвав тем самым конкурентоспособность ее экономики. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России в связи с санкциями Вашингтона против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока», опубликованном 21 декабря на сайте министерства.

«Прослеживается стремление навязать Европе американский сжиженный газ, обходящийся ей гораздо дороже трубопроводных поставок из России, и тем самым замедлить развитие ее экономики, подорвать способность конкурировать с США на мировых рынках. В итоге европейцы остаются в проигрыше по всем статьям», — говорится в сообщении.

Распродажная политика: как Россия может ответить на «санкции из ада»
Президент пообещал зеркальные меры в случае введения ограничений против госдолга

В департаменте обращают внимание на раздел «О защите энергетической безопасности Европы» в законе о расходах на военные нужды США в 2020 году, принятом властями этой страны 20 декабря. По данным российского внешнеполитического ведомства, название раздела «абсолютно дезориентирующее», а в самом документе речь идет не о содействии европейцам в обеспечении энергоносителями по приемлемым ценам, а о стремлении лишить их гарантированных источников такого снабжения из России. В МИДе считают, что желание навредить российскому экспорту — не главное.

В ведомстве отмечают, что Вашингтон ради «геополитических амбиций и коммерческой выгоды» решил «не жалеть никого, даже ближайших партнеров по НАТО».

«Россия реализовывала и продолжит реализовывать свои экономические проекты, независимо от чьих-либо санкций», — подчеркнули в министерстве.

Американский оборонный бюджет подписал президент США Дональд Трамп 20 декабря. Документ предполагает ограничительные меры против трубопроводов, которые вступили в силу с момента подписания. Какие именно корпорации попали под ограничения, не уточняется. В течение 60 дней госсекретарь и глава минфина Соединенных Штатов должны представить свои предложения по этому вопросу.

Правительство Германии выразило сожаление на фоне санкций против строительства газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» и назвало это вмешательством в дела Европы.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев призвал Россию добиваться плановой реализации «Северного потока – 2» в срок. Также он заявил об ожидании от европейских стран, в том числе Германии и Швейцарии, решительного отторжения «этой силовой акции».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Косачев заявил о необходимости реализации «Северного потока – 2» в срок
Захарова прокомментировала ввод санкций против «Северного потока – 2»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019