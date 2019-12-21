ФРГ осудила санкции США против «Северного потока – 2»

Правительство Германии выразило сожаление в связи с вступлением в силу санкций США против проектов газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», назвав их вмешательством в дела Европы. Об этом в субботу, 21 декабря, говорится в заявлении кабмина ФРГ.

Берлин подчеркнул, что отвергает такого рода экстерриториальные санкции. «Они затрагивают германские и европейские компании и представляют собой вмешательство в наши внутренние дела», — передает ТАСС заявление правительства.

Ранее в этот же день министерство финансов США потребовало от компаний, ведущих прокладку трубопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», немедленно прекратить строительство на фоне вступления в силу американских санкций против российских проектов.

В пятницу, 20 декабря, президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, который предполагает ограничительные меры против трубопроводов. Они вступили в силу в тот же момент.

В тот же день заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер заявила, что Германии непонятны экстерриториальные санкции США, которые направлены в том числе против «Северного потока – 2».

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых поставок газа в Европу. Большинство стран ЕС поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Польша, Украина, Латвия, Литва, Эстония и США.