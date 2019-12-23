Новак понадеялся на скорое завершение строительства «Северного потока-2»

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия рассчитывает на завершение строительства газопровода «Северный поток-2» в ближайшее время, несмотря на препятствия. Об этом 23 декабря сообщает ТАСС.

В этот же день глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Алексис Родзянко выразил уверенность в том, что газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток» будут реализованы, несмотря на санкции США.

«Ссылаясь на необходимость обеспечения энергетической безопасности Европы, в проект оборонного бюджета включили санкции и в отношении «Турецкого потока», и в отношении «Северного потока-2». Но, насколько я понимаю, все трубы «Турецкого потока» уже лежат, поэтому этот закон не должен повлиять на проект», — приводит «РИА Новости» слова Родзянко.

По его словам, это «чисто академическое выражение недовольства».

Глава AmCham также напомнил, что уже кладутся последние участки «Северного потока-2», в этом принимают участие российская, немецкая, австрийская и французская стороны.

«И понятно, что проект будет завершен. Поэтому и здесь санкции выглядят больше как выражение недовольства, я не думаю, что они могут как-то остановить проект. Если будут потом какие-то штрафы, наказания, то они будут очень непопулярны среди союзников США», — заключил Родзянко.

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