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В Госдуме рассказали о целях санкций против «Северного потока – 2»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Санкции США против строительства газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» введены для того, чтобы убрать Россию с европейского рынка и продвижения туда американских фирм. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в субботу, 21 декабря.

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«Общая задача санкций в данном случае связана с тем, чтобы, во-первых, продвинуть конкурентные соображения компаний для реализации своих экспортных интересов, хотя американский сжиженный газ стоит гораздо дороже российского, но единственным способом в этой ситуации заставить европейцев покупать его могут быть соображения политические, экономической целесообразности здесь нет и быть не может», — цитирует Новикова «Интерфакс».

По мнению члена Госдумы, США преследуют и более крупные цели, как, например, устранение России как мирового конкурента Соединенных Штатов.

Новиков подчеркнул, что некоторые европейские компании могут сопротивляться действиям США и пытаться лоббировать пересмотр санкций, а некоторые могут и поддаться действиям Соединенных Штатов.

Ранее 21 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне санкций США против «Северного потока – 2» напомнила, что экономика Соединенных Штатов не выдержала мировой конкуренции, по причине чего у страны образовался государственный долг в $22 трлн.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, который предполагает ограничительные меры против трубопроводов. Они вступили в силу в тот же момент.

В тот же день заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер заявила, что Германии непонятны экстерриториальные санкции США, которые направлены в том числе против «Северного потока – 2».

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых поставок газа в Европу. Большинство стран ЕС поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Польша, Украина, Латвия, Литва, Эстония и США.

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