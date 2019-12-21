Захарова прокомментировала ввод санкций против «Северного потока — 2»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД) Мария Захарова прокомментировала введение США санкций против строительства газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», напомнив, что экономика самих же Соединенных Штатов не выдержала мировой конкуренции. Об этом Захарова написала на своей странице в Facebook в субботу, 21 декабря.

«Государство с госдолгом в 22 триллиона долларов запрещает кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики!» — отметила представитель российского МИД. Она пояснила, что «ордеры на экономический арест» американского Минфина подтверждают, что идеология жизни взаймы в США не выдержала мировой конкуренции.

Ранее 21 декабря правительство Германии выразило сожаление на фоне санкций США против строительства «Северного потока 2» и «Турецкого потока». В ведомстве расценили действия Соединенных Штатов как вмешательство в дела Европы.

В пятницу, 20 декабря, президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, который предполагает ограничительные меры против трубопроводов.

В американском минфине заявили, что рестрикции вступили в силу немедленно после подписания документа. Для соблюдения режима санкций «стороны, которые умышленно продавали, сдавали в аренду или предоставляли суда, участвующие в прокладке труб, должны немедленно прекратить работу».

Однако в ведомстве отметили, что допускаются некоторые исключения. В случае если прекращение укладки труб потребует времени ради обеспечения безопасности экипажей судов или иных лиц, а также в случае защиты окружающей среды от возможного ущерба.

Какие именно корпорации попали под санкции, пока не уточняется. В течение 60 дней госсекретарь и глава минфина США должны представить свои предложения по этому вопросу.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых поставок газа в Европу. Большинство стран ЕС поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Польша, Украина, Латвия, Литва, Эстония и США.