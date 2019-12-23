СМИ рассказали о попытках Берлина остановить санкции против СП-2

Правительство Германии до последнего момента предпринимало попытки остановить вступление в силу американских санкций против «Северного потока – 2». Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщила газета Bild.

Издание ссылается на послание министерства иностранных дел ФРГ, которое было направлено представителям правительства США за несколько часов до подписания военного бюджета на 2020 финансовый год американским президентом Дональдом Трампом.

В документе германские власти указывали на то, что Россия и Украина договорились о транзите газа с 1 января 2020 года и меры против трубопровода «Северного потока – 2», которые предусматривались в военном бюджете США, нецелесообразны с точки зрения Берлина.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает введение ограничений против трубопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». По данным минфина Соединенных Штатов, санкции вступили в силу с момента подписания документа. Какие именно корпорации попали под санкции, пока не сообщалось. В течение 60 дней госсекретарь и глава минфина США должны представить свои предложения по этому вопросу.

В тот же день Allseas, трубоукладчик «Северного потока – 2», объявила о приостановке работы, что подтвердила компания-подрядчик Nord Stream 2.

Незадолго до этого американский минфин потребовал от компаний, которые прокладывают трубопроводы «Северного потока – 2» и «Турецкого потока», прекратить строительство на фоне вступления в силу санкций против российских проектов.