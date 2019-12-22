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В МИД Швейцарии прокомментировали приостановку работы Allseas

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Фото: REUTERS/Stine Jacobsen
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Берн критически относится к экстерриториальным санкциям, но не может им помешать. Об этом заявил ТАСС в воскресенье, 22 декабря, официальный представитель МИД Швейцарии Тилман Ренц, комментируя ситуацию вокруг приостановки базирующейся в этой стране компанией Allseas под угрозой санкций США укладки труб для газопровода «Северный поток – 2».

«Швейцария приняла к сведению санкции США, введенные в отношении проекта «Северный поток – 2», — отметил Ренц.

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По его словам, компетентные швейцарские представители уже длительное время находятся в контакте с «заинтересованными компаниями». Именно эти компании решают, как они отреагируют на санкции США, сказал собеседник ТАСС, отвечая на вопрос, какие шаги может предпринять Берн в сложившейся ситуации.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает введение ограничений против трубопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». По данным минфина Соединенных Штатов, санкции вступили в силу с момента подписания документа. Какие именно корпорации попали под санкции, пока не сообщалось. В течение 60 дней госсекретарь и глава минфина США должны представить свои предложения по этому вопросу.

В тот же день Allseas, трубоукладчик «Северного потока – 2», объявила о приостановке работы, что подтвердила компания-подрядчик Nord Stream 2.

Незадолго до этого американский минфин потребовал от компаний, которые прокладывают трубопроводы «Северного потока – 2» и «Турецкого потока», прекратить строительство на фоне вступления в силу санкций против российских проектов.

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