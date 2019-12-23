Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке

Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что от подобных инцидентов никто не застрахован.

«Мы живем в такое время, когда, к сожалению, никто не застрахован от любых проявлений безумия с такими трагическими последствиями», — отметил он. При этом Песков подчеркнул, что не считает, что случившееся «должно комментироваться из Кремля».

Глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников в момент стрельбы находился в Кремле на концерте. На вопрос журналистов о его дальнейших действиях Песков ответил, что через несколько минут, когда начался перерыв, Бортников покинул зал.

Кремлевский спикер подчеркнул, что глава государства получил все необходимые доклады о случившемся. На вопросы о подробностях инцидента он ответил, что это нужно спрашивать у правоохранительных органов.

Стрельба на улице Большая Лубянка произошла 19 декабря, злоумышленник был убит. В результате ЧП пострадали четыре сотрудника ФСБ и одно гражданское лицо. Еще один сотрудник спецслужбы погиб. 20 декабря скончался второй пострадавший работник спецслужбы.

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

По поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина дело передали в центральный аппарат ведомства.