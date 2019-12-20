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СМИ показали рождественскую наклейку на оружии стрелка с Лубянки

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Фото: РЕН ТВ
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39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров, который устроил стрельбу в центре Москвы, приклеил рождественскую картинку на оружие, с которым пришел к зданию ФСБ на Большой Лубянке. Соответствующую фотографию опубликовал телеканал РЕН ТВ в пятницу, 20 декабря.

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На картинке запечатлена рукоять карабина «Сайга». Предположительно, нарушитель обмотал рукоять медицинским пластырем, а сверху наклеил аппликацию с белыми медведями в новогодних колпаках.

Ранее РЕН ТВ опубликовал кадры из дома преступника. На фотографиях запечатлен целый оружейный арсенал, который хранился у него дома.

Стрельба на улице Большая Лубянка произошла 19 декабря, злоумышленник был нейтрализован. В результате ЧП пострадали четыре сотрудника ФСБ и одно гражданское лицо. Еще один сотрудник спецслужбы погиб. 20 декабря скончался второй пострадавший работник спецслужбы.

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

По поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина дело передали в центральный аппарат ведомства.

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