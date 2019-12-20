Люди начали приносить цветы к приемной ФСБ на Лубянке

Люди стали приносить цветы к приемной Федеральной службы безопасности РФ на Лубянке в память о погибшем в ходе перестрелки сотруднике ФСБ. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что возле здания ФСБ не осталось никаких следов произошедшего. Все прилегающие к штабу спецслужбы улицы свободны для прохода и проезда, а у входа в приемную несут службу усиленные наряды полиции.

Накануне, 19 декабря, на улице Большая Лубянка у здания ФСБ России произошел инцидент со стрельбой. По данным Следственного комитета (СК), в результате происшествия пострадали одно гражданское лицо и четыре сотрудника ФСБ. Еще один сотрудник спецслужбы погиб. Стрелявший был нейтрализован. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

СМИ сообщили о том, что личность стрелка установлена — предполагаемым преступником был 39-летний урoженец Московской области Евгений Манюров, в квартире которого сейчас проводятся обыски.

Расследование дела по поручению главы СК Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат ведомства.