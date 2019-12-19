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Строительство высотных зданий запретили в Калининграде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Калининграде планируют запретить строительство домов выше девяти этажей. Об этом сообщил губернатор региона Антон Алиханов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам года.

Соответствующие поправки будут внесены в генплан города, который сейчас находится на обсуждении. Кроме того, под ограничения в сфере строительства попадает историческая часть города.

«В пределах первого вального кольца Кенигсберга в Калининграде выше семи этажей строить будет нельзя, только если нет отдельного решения градостроительного совета», –— цитирует главу региона ИА FlashNord.

Власти должны будут создать документ, регламентирующий, как именно будут приниматься решения по строительству высотных зданий.

В ходе пресс-конференции глава региона также рассказал, что для города будут закупаться новые трамваи, а также будут частично реанимированы старые маршруты.

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