Прямой эфир

Калининград вошел в топ-10 городов с самыми высокими главными елками

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Калининград включили в топ-10 городов с самыми высокими новогодними елками. Рейтинг составил туристический портал «ТурСтат».

Высота искусственного дерева, установленного на площади Победы, составила 30,5 м. Таким образом, Калининград занимает в этом списке шестое место, пишет Калининград.Ru.

На первом месте расположился Красноярск, высота новогодней елки в котором — 55 м. Далее идут Екатеринбург, Казань, Барнаул, Тула. За Калининградом следуют Уфа, Пермь, Владивосток, Тюмень и Москва. Новогодние елки в Уфе и Москве — живые.

17 декабря аллергологи дали советы по установке в квартире новогодней елки. Они рекомендуют выбирать настоящее дерево, не хранить его до весны и чаще проветривать квартиру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Калининградские власти будут охранять валун в Роминтской пуще
Время продажи алкоголя изменили в Калининградской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019