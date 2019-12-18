Калининград вошел в топ-10 городов с самыми высокими главными елками

Калининград включили в топ-10 городов с самыми высокими новогодними елками. Рейтинг составил туристический портал «ТурСтат».

Высота искусственного дерева, установленного на площади Победы, составила 30,5 м. Таким образом, Калининград занимает в этом списке шестое место, пишет Калининград.Ru.

На первом месте расположился Красноярск, высота новогодней елки в котором — 55 м. Далее идут Екатеринбург, Казань, Барнаул, Тула. За Калининградом следуют Уфа, Пермь, Владивосток, Тюмень и Москва. Новогодние елки в Уфе и Москве — живые.

17 декабря аллергологи дали советы по установке в квартире новогодней елки. Они рекомендуют выбирать настоящее дерево, не хранить его до весны и чаще проветривать квартиру.