Калининградские власти будут охранять валун в Роминтской пуще

В Калининградской области шести объектам присвоен статус особо охраняемых природных территорий регионального значения. Это дубовая аллея по дороге в Нестеров, дерево гинкго на пересечении улиц Профессора Баранова и Партизанской, дуб у штаба Балтфлота, Липовая аллея в Гурьевском районе, валун в Роминтской пуще и дубовая аллея в Нестеровском районе.

Теперь там нельзя разводить костры и строить, также запрещена любая деятельность, которая может навредить состоянию объектов. Власти планировали пополнить список особо охраняемых природных зон с лета 2019 года, отмечает ИА FlashNord.

Роминтенская пуща или Красный лес – это природный парк на Виштынецкой возвышенности. Большое количество камней и валунов разной формы и породы оставил на ее территории последний ледник. Это обломки скальных пород, принесенные из Скандинавии. Всего в Роминтской Пуще выделяют восемь эрратических валунов, некоторые имеют собственные имена, к примеру, Чертов камень, Аннита или Широкий камень.