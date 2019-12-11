Исторический облик поселка восстанавливают под Калининградом

В поселке Железнодорожном в Правдинском районе Калининградской области завершается ремонт 33 домов, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Сейчас подрядчики восстанавливают декоративные элементы и ремонтируют исторические фасады.

На работы потратили более 180 млн рублей, сообщает ИА FlashNord. «Предусмотрена газификация поселка и реконструкция сетей водоснабжения. В следующем году будут ремонтироваться тротуары и дороги, центральная площадь», — рассказал министр строительства и ЖКХ области Сергей Черномаз.

Железнодорожный до 1946 года носил название Гердауэн. Поселок городского типа расположен на реке Стоговка (бассейн Преголи), у границы с Польшей, в 70 км к юго-востоку от Калининграда. В довоенных путеводителях по Пруссии были маршруты, проходившие через Гердауэн, в том числе на озеро Бактинзее у плотины, где до XVIII века существовал четырехметровый плавающий остров.