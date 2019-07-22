Исторические надписи сохранят при капремонте в Калининградской области

Старинные надписи на домах в посёлке Железнодорожном Калининградской области планируют сохранять под стеклом. Об этом рассказала директор Фонда капремонта Оксана Астахова. «Их будут фиксировать остеклением, чтобы защитить от воздействия влаги и ультрафиолета. Будем сохранять для истории, чтобы поколения могли ознакомиться с тем, что здесь имело место быть», — пояснила Астахова.

Подрядчики должны выполнить капитальный ремонт 33 многоквартирных домов к 15 ноября, информирует Калининград.Ru. На эти цели потратят около 170 млн рублей. В 2020 году в районе исторической застройки также планируют обновить дорожное покрытие, переложить брусчатку и убрать под землю провода.

Железнодорожный до 1946 года носил название Гердауэн. Поселок городского типа расположен на реке Стоговка (бассейн Преголи), у границы с Польшей, в 70 км к юго-востоку от Калининграда. В довоенных путеводителях по Пруссии были маршруты, проходившие через Гердауэн, в том числе на озеро Бактинзее у плотины, где до XVIII века существовал четырёхметровый плавающий остров.