Велодорожку обустроят на улице Комсомольской в Калининграде

На правой стороне улицы Комсомольской в Калининграде организуют велосипедную дорожку на проезжей части. Об этом рассказал председатель комитета транспортного развития Олег Кутин.

Сейчас власти обсуждают, как обезопасить движение велосипедистов в местах, где обустроены автобусные карманы. Чиновник пояснил, что не всегда есть возможность делать маршрут для двухколесного транспорта на тротуарах, пишет Калининград.Ru.

«Конечно, мы должны предусмотреть интересы всех участников дорожного движения, но в приоритете для нас должен быть пешеход», — подчеркнул Кутин.

Напомним, при строительстве велодорожки на Куршской косе в Калининградской области будет использовано уникальное для России покрытие. Его выполнят из базальтовых песков. Гарантия на технологию действует около 60 лет. Уже через три часа материал схватывается на 70%.