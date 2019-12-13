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Время продажи алкоголя изменили в Калининградской области

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В Калининградской области изменили время продажи алкоголя. Теперь приобрести спиртное можно с 11:00 до 21:00. Соответствующий закон вступил в силу в пятницу, 13 декабря.

Согласно закону, алкоголь также нельзя будет продавать в Международный день защиты детей, который ежегодно отмечается 1 июня, в День молодежи, который празднуется 27 июня, и во Всероссийский день трезвости — 11 сентября, пишет Калининград.Ru.

Также купить спиртное будет невозможно в День знаний. В случае если праздник выпадает на выходные, то ограничения переносятся на следующий после 1 сентября рабочий день.

В марте этого года областная прокуратура предложила установить ограничения по времени продажи алкоголя с 11:00 до 20:00. Также предлагалось установить запрет продажи на Рождество — 7 января.

С 2012 года на территории Калининградской области ограничения продажи спиртного действовали с 22:00 до 10:00.

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