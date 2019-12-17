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Аллергологи дали советы по установке новогодней елки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Искусственная и натуральная ели могут вызвать аллергические реакции. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на опрошенных экспертов.

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Чтобы не провоцировать аллергию, выбирать лучше настоящее дерево, не хранить его до 8 Марта и хорошо проветривать помещение. Кроме того, иммунолог-аллерголог Надежда Логинова также рассказала, что искусственные елки могут выделять различные хлорсодержащие вещества в теплом помещении.

По ее словам, подобные вещества обладают раздражающим действием на слизистые органов дыхания и могут вызывать першение в горле, заложенность носа, кашель и зуд глаз. Причиной аллергии могут стать бытовая пыль, которая скапливается в них и содержит пылевых клещей.

Аллергия на естественные ели тоже может возникнуть, но это коснется только тех людей, которые страдают от аллергии на пыльцу хвойных деревьев, рассказала врач аллерголог и иммунолог Института аллергологии и клинической иммунологии Алла Рыжих. Однако Логинова отметила, что подобная аллергия встречается редко, так как деревья не цветут зимой и не выделяют аллергенную пыльцу.

4 декабря в «Роскачестве» рассказали о правилах выбора новогодней елки, а также отметили, что живая елка, купленная на Новый год, меньше вредит природе, чем искусственное дерево. Экологической обстановке вредят только незаконные вырубки.

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