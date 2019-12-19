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Новые трамваи приобретут для Калининграда

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Для Калининграда планируется закупить новые трамваи, а также построить новые трамвайные маршруты. Об этом глава региона Антон Алиханов заявил на пресс-конференции в среду, 18 декабря.

«Будут закупаться новые трамваи, будут реанимироваться частично старые маршруты. На мой взгляд, нужно строить новые. Это было бы правильно. Считаю, что, например, на Московском проспекте было бы замечательно сделать трамваи скоростные. Считаю, что связать Сельму с центром города было бы правильно при помощи трамвая», — цитирует губернатора Калининград.Ru.

Алиханов добавил, что также при помощи трамвая можно связать бывший Балтрайон с остальным городом. Сейчас это единственный маршрут ведущий на аллею Смелых, поэтому его тоже нужно сделать скоростным, отметил глава региона.

Ранее в декабре сообщалось, что в Калининграде специалисты-мостовики восстановили несущую способность пролета № 2 над Московским проспектом. В ночь на 20 декабря специалисты вернут на место контактную сеть, а днем движение транспорта, в том числе троллейбусов, снова запустят по всем полосам Московского проспекта.

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