Прямой эфир

Эстакадный мост в Калининграде откроют после ремонта

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В среду, 18 декабря, дорожники в Калининграде планируют убрать бетонные блоки, закрывавшие правую полосу Ленинского проспекта на эстакадном мосту на время его ремонта.

Специалисты восстановили несущую способность пролета № 2 над Московским проспектом. 12 тросов завели в отверстия поперечных балок моста и затем каждую в несколько приемов натянули специальным домкратом, сообщает «Калининград.ru».

В ночь на 20 декабря специалисты «Калининград-ГорТранса» вернут на место контактную сеть, а 20 декабря движение транспорта, в том числе троллейбусов, снова запустят по всем полосам Московского проспекта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мост влюбленных вновь появится в Калининграде
Дамбу построят в Калининграде для защиты поселка Прегольский

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019