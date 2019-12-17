Эстакадный мост в Калининграде откроют после ремонта

В среду, 18 декабря, дорожники в Калининграде планируют убрать бетонные блоки, закрывавшие правую полосу Ленинского проспекта на эстакадном мосту на время его ремонта.

Специалисты восстановили несущую способность пролета № 2 над Московским проспектом. 12 тросов завели в отверстия поперечных балок моста и затем каждую в несколько приемов натянули специальным домкратом, сообщает «Калининград.ru».

В ночь на 20 декабря специалисты «Калининград-ГорТранса» вернут на место контактную сеть, а 20 декабря движение транспорта, в том числе троллейбусов, снова запустят по всем полосам Московского проспекта.