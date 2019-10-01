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Мост влюбленных вновь появится в Калининграде

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В Калининграде путепроводу на улице Брамса вернули историческое название «Мост влюбленных». Соответствующее решение приняла топонимическая комиссии в понедельник, 30 сентября.

Главным аргументом для специалистов стало использование этого названия в нескольких литературных произведениях. Эксперты пришли к выводу, что лучшего наименования для объекта не придумать.

«Вот только нас, конечно, смущает его внешний вид. Сейчас он не очень соответствует названию. Но исторически у людей сохранилось это название, как ни удивительно», — цитирует начальника отдела археологии Историко-художественного музея Светлану Коваль Калининград.Ru.

Глава комиссии Артур Крупин напомнил, что мост был построен в 1914 году. Его украшают четыре барельефа в стиле барокко с фигурами путти и гирляндами цветов. С одной стороны обзор на них загораживают ограды на улицах Носова и Шота Руставели.

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