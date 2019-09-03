Железнодорожный мост в Китай построят в ЕАО к концу года

Первый в истории российско-китайский железнодорожный переход Нижнеленинское–Тунцзян через Амур в ЕАО достроят в декабре. Перевозка грузов по мосту стартует в апреле следующего года, информирует Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Мост рассчитан на пропуск двух путей с колеей российского и китайского стандартов. Через мост в КНР планируется экспортировать железную руду, уголь, минеральные удобрения, лесную продукцию и другие товары», — говорится в сообщении ведомства.

Даты сдачи переправы откладывали уже не раз, сообщает ИА ЕАОMedia. По словам местных жителей, сейчас строительство приостановлено из-за паводка. Технику и оборудование пришлось переместить подальше от реки. Стоимость железнодорожного перехода составляет 9 млрд рублей.

Как сообщалось в июне, плата за проезд по российско-китайскому мосту Благовещенск–Хэйхэ через реку Амур будет на треть меньше нынешних тарифов. Такое решение принято на переговорах делегации правительства Амурской области во главе с первым зампредом Татьяной Половайкиной с департаментом транспорта провинции Хэйлунцзян в Харбине.