Прямой эфир

Железнодорожный мост в Китай построят в ЕАО к концу года

0
Фото: Фонд развития Дальнего Востока
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый в истории российско-китайский железнодорожный переход Нижнеленинское–Тунцзян через Амур в ЕАО достроят в декабре. Перевозка грузов по мосту стартует в апреле следующего года, информирует Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Мост рассчитан на пропуск двух путей с колеей российского и китайского стандартов. Через мост в КНР планируется экспортировать железную руду, уголь, минеральные удобрения, лесную продукцию и другие товары», — говорится в сообщении ведомства.

Даты сдачи переправы откладывали уже не раз, сообщает ИА ЕАОMedia. По словам местных жителей, сейчас строительство приостановлено из-за паводка. Технику и оборудование пришлось переместить подальше от реки. Стоимость железнодорожного перехода составляет 9 млрд рублей.

Как сообщалось в июне, плата за проезд по российско-китайскому мосту Благовещенск–Хэйхэ через реку Амур будет на треть меньше нынешних тарифов. Такое решение принято на переговорах делегации правительства Амурской области во главе с первым зампредом Татьяной Половайкиной с департаментом транспорта провинции Хэйлунцзян в Харбине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Всегда с переправой: что даст Китаю мост через Амур
Первое сооружение откроют в этом году. Регион, где его строят, уже очень интересует инвесторов из Поднебесной
Укладку рельсов на мосту через Амур между РФ и КНР завершат до июня

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019