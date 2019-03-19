Всегда с переправой: что даст Китаю мост через Амур

Полгода осталось до открытия первого моста между Россией и Китаем . В Еврейской автономной области, где его достраивают, присутствие китайцев уже чувствуется. Почему местные жители этому рады и чем китайцы завоевали их расположение, рассказывают «Известия».

Мост охлаждения дружбы

О селе Нижнеленинское Еврейской автономной области (ЕАО) этим летом будут снова рассказывать журналисты со всего мира. Это уже происходило несколько раз c 2014 года, когда Россия и Китай договорились построить здесь мост через Амур до города Тунцзян.

В июле 2016 года, когда китайцы сделали половину работы, а россияне только недавно начали искать подрядчика, издание The New York Times написало, что проволочки с нашей стороны связаны с пересмотром интересов в отношении Китая .

Тогда появилась еще конспирологическая теория о том, что строительству железнодорожного моста препятствуют высокопоставленные российские военные.

мост_китай Китайская часть китайско-российского железнодорожного моста, связывающего город Тунцзян и село Нижнеленинское Фото: Global Look Press/Wang Junbao

Еще теорию подкрепила новость 13 октября 2018 года о том, что китайцы закончили свою часть моста, возведя 17 пролетов длиной 1855 м. И на крайнем пролете, хорошо видном из России, повесили огромный красный плакат с белыми иероглифами «Китайское железнодорожное мостовое бюро». К тому моменту три российские пролета всё еще не были готовы.

Однако есть надежда, что охлаждение отношений — фикция, а мост все-таки будет достроен. Пусть не в конце 2018 года, как планировали, а в июле 2019-го, как пообещал в этом феврале губернатор ЕАО Александр Левинталь.

Перевалочный населенный пункт

Несмотря на огромный поток грузов, которые пойдет по мосту после открытия, — 21 млн т в год — жизнь в Нижнеленинском вряд ли после этого сильно изменится. В репортажах федеральных телеканалов оно выглядит как большая стройка с вертолетной площадкой для важных гостей и журналистов. В принципе это всегда был больше перевалочный, чем населенный пункт.

В летнее время здесь действует паромная переправа до Тунцзяна, зимой наводится понтонный мост. О строительстве настоящего моста задумались, когда группа «Петропавловск» решила открыть в ЕАО крупное железорудное производство — Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат. И поставлять продукцию в Китай.

Жители других сел Ленинского района, да и всего региона открытие моста точно почувствуют. Здесь уже сейчас много китайского бизнеса, и он ждет начала круглогодичного движения, чтобы расшириться.

«Этот мост здесь на 3 тыс. км единственный на Дальнем Востоке, самая прямая дорога на Северо-Восток КНР <...> С той стороны к нам будут поставляться машины и техника, овощи, фрукты, текстиль и обувь», — отметил губернатор Левинталь.

Соевая провинция

В 5 км ниже по течению от Нижнеленинского находится райцентр — село Ленинское. Маленькая но характерная деталь: на видео, снятом здесь в 2004–2005 годах, можно увидеть вывеску городского кафе. Название на китайском языке помещено над русским.

Еще в 70 км от Ленинского — село Димитрово. Четыре года назад местные власти признали его бесперспективным и вымирающим, и село могло вскоре исчезнуть. Но землю взяли в аренду китайские фермеры. На 2,2 тыс. га они решили выращивать сою. Жители — по данным на 2018 год их 12 человек — сначала отнеслись к чужакам настороженно. Но с тех пор как те заново отсыпали дорогу устроили освещение, пробурили новую скважину и поставили единственную в округе автобусную остановку, нарадоваться не могут новым соседям.

«У меня самого было 500 га. Я их то обрабатывал, то бросал, то снова брал. В 2010 году пришла одна российская компания — попробовали тут работать, ничего не вышло. Ну нет у нас ни кредитов таких, ни средств, чтобы обрабатывать огромные площади . А у китайцев есть, и они нормально трудятся! Хотя, собственно, ни одного нормального поля им четыре года назад не досталось — сплошная целина, заросшая ивняком и кустарниками, с болотами», — рассказывал СМИ бывший глава Димитрово Александр Сомов.

Для работы на арендованной земле китайская компания «Синьда» не только привезла китайских специалистов, но и наняла местных рабочих. Трудятся они за 1 тыс. рублей в день (больше, чем в городе) плюс доплаты за переработки и хорошие показатели.

Автор цитаты Теперь сою, выращенную в России, транспортируют в Китай. Перерабатывающего завода хоть в какой-то близости в нашей стране нет.

Как и Александр Сомов, приходу китайцев в регион рада глава Бирофельдского сельского поселения Мария Ворон , в чьем ведении находится и Димитрово. «Проверки все проходят на ура. Многие же и гербициды используют или канистры по полям раскиданные оставляют. Но здесь — всё чисто, всё по закону. Кусты все вывозили даже, когда дорогу строили. А эмчээсники вообще хвалили китайцев в этом году — за широкие минеральные полосы. И в других вопросах никогда не отказывают. Подарки купить на елку — пожалуйста, праздник организовать в селе, культурное мероприятие провести — только обращусь, сразу всё сделают », — поделилась Ворон.

СМИ рассказывали, что в производство сои в Димитрово китайцы уже вложили 20 млн юаней (почти 200 млн рублей) . В 2019 году они планируют расширяться с 2,2 тыс. до 3 тыс. га.

Выращиванием сои в районе занимается еще одна китайская компания. Другая построила свинокомплекс. Третья раскорчевала участок леса под посадки женьшеня.

Интересует китайцев и лес. Согласно докладу Всемирного фонда дикой природы (WWF), объем вырубок многократно превышает разрешенный и декларируемый. И ключевую роль в этом играют лесопилки и лесные склады, принадлежащие китайцам. А в докладе WWF 2015 года утверждается, что добытые браконьерами редкие животные вывозятся контрабандой в соседнее государство.

мост_китай Производство соевых продуктов в Китае Фото: TASS/Zuma

Китайские соевые фермеры к открытию моста относятся серьезно. Настолько, что предложили местным властям построить защитный экран между дорогой, ведущей к мосту, и домами 12 жителей Димитровки. Чтобы те не страдали от шума и пыли грузовиков, которые повезут в Китай сою.

А глава всего Ленинского района ЕАО Валерий Самков надеется, что после открытия моста инвесторы спасут от забвения и другие населенные пункты района . После распада Советского Союза в 1991 году численность его жителей уменьшилось с 30 тыс. до 18 тыс. человек.

На будущий год в Благовещенске

Через год после открытия моста Нижнеленинское–Тунцзян, весной 2020 года, откроют еще один мост через Амур в Китай. Он соединит Благовещенск и Хэйхэ.

В российском городе с населением свыше 200 тыс. человек влияние Китая чувствуется гораздо сильнее, чем в селе, где прописано чуть более 200.

Автор цитаты В России с Китаем граничат Амурская и Еврейская автономная области, Хабаровский, Забайкальский и Приморский края.

Китайцы регулярно сюда ездят, называя Благовещенск «Хайланьбу» (так жившие здесь китайцы называли когда-то город). Экскурсоводы с горечью рассказывая о «несправедливом» Айгуньском договоре 1858 года, по которому левый берег Амура отошел к России. И вспоминают так называемую хайланьскую резню, когда в 1900 году в ходе Боксерского восстания за четыре дня были полностью уничтожены живущие в Благовещенске китайцы.

мост_китай Опоры строящегося моста между российским городом Благовещенск и китайским городом Хэйхэ на реке Амур Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Не меньше, чем история Благовещенска, китайцев, приезжающих из города с населением 1,75 млн человек, привлекает то, как мало здесь людей. И шопинг. Жители обоих городов регулярно ездят друг к другу за покупками. Китайцев больше всего интересуют шоколад, ювелирные изделия и бытовая техника.

Более того, в приграничном городе очень распространены российско-китайские браки. Женитьба на русской дает возможность уклониться от семейного регулирования и медицинских выплат, связанных с рождением детей. О межнациональных браках пограничного региона даже был снят фильм о любви советской радиоведущей из Благовещенска и китайского радиоведущего из Хэйхэ.