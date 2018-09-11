Дружба, проверенная временем

К концу 2018 года объем товарооборота России и Китая достигнет рекордных $100 млрд. Об этом президент Владимир Путин заявил на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином во Владивостоке. Обсуждая возможности активизации российско-китайских отношений, главы двух государств подтвердили заинтересованность в использовании национальных валют при взаиморасчетах. Встреча, состоявшаяся в рамках Восточного экономического форума, включала в себя и неофициальную часть — лидеры стран вместе испекли блины и выпили по рюмке водки.

Приветствуя Владимира Путина, китайский лидер напомнил, что он уже посещал Владивосток восемь лет назад. Тогда Си Цзиньпин занимал должность заместителя председателя КНР.

— Сегодня я снова на этой земле. Чувствуются огромные перемены этого города. Это говорит о том, что за эти восемь лет под вашим личным руководством в этом городе произошли огромные перемены, — сказал Си Цзиньпин, обращаясь к президенту России. — Это свидетельствует о тех великих достижениях в государственных делах в России под вашим руководством. Я искренне рад вашим успехам.

Говоря о сотрудничестве двух стран, Владимир Путин отметил, что за первые шесть месяцев 2018 года российско-китайский товарооборот увеличился почти на треть и достиг $50 млрд. По его оценке, есть все основания полагать, что к концу года КНР и Россия выйдут на рекордный уровень торгового оборота в $100 млрд. Дополнительные возможности для роста встречных товаропотоков появились после подписания в мае соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским союзом и Китаем.

— С российской и китайской сторон подтверждена заинтересованность в более активном использовании во взаиморасчетах национальных валют. Это повысит устойчивость банковского обслуживания экспортно-импортных операций в условиях сохраняющихся рисков на глобальных рынках, — подчеркнул по итогам переговоров Владимир Путин. — Важной сферой сотрудничества является энергетика. В прошлом году только в рамках межправительственных соглашений Россия поставила в Китай 30 млн т нефти, а с учетом коммерческих отгрузок эта цифра превысила 52 млн т.

Президент России также отметил, что строительство газопровода «Сила Сибири» идет по графику — его ввод в эксплуатацию намечен на конец 2019 года. При этом уже согласованы все основные условия поставок газа с Дальнего Востока.

— Россия — крупнейший экспортер в КНР электроэнергии, угля. Развивается российско-китайское взаимодействие в сфере мирного атома. Уже эксплуатируется первая очередь Тяньваньской АЭС, — рассказал российский лидер. — В этом году принят третий энергоблок, четвертый готовится к сдаче. Запланировано строительство «Росатомом» еще двух блоков этой АЭС.

После переговоров лидеры двух стран отправились на презентационную площадку регионов ДФО «Улица Дальнего Востока», организованную на полях ВЭФа. В павильоне «Русские морепродукты и русский рынок» повара предложили Владимиру Путину и Си Цзиньпину надеть фартуки и самостоятельно приготовить традиционное русское блюдо. Главы государств вместе испекли блины, съели их с икрой и выпили по рюмке водки. По предложению российского лидера было решено соблюсти традицию и есть блины руками.

В павильоне «Мед» Владимира Путин попробовал крем-мед, изготовленный из дальневосточного сырья. Президента заинтересовал и приготовленный на основе меда сбитень, который продавался по цене 200 рублей за баночку. Глава государства заплатил за две и передал их лидеру КНР.

— Я думаю, что рублей у меня нет, — сказал Си Цзиньпин.

— Юанями потом отдашь, — пошутил Владимир Путин.

На выставке лидерам двух стран рассказали о перспективных экономических проектах региона. Один из них — проект пограничного моста через Амур, который рассчитан на грузооборот в объеме четырех млн тонн. В будущем он позволит расширить номенклатуру сельскохозяйственной продукции, поставляемой в Китай. Узнали главы государства и о планах по строительству инновационного краболовного судна и завода безотходного производства по переработке рыбы. В павильоне стартапов молодые ученые представили Владимиру Путину и Си Цзиньпину результаты своей работы в области компьютерных систем и робототехники.

В этот же день в рамках Восточного экономического форума президент Владимир Путин провел встречу с крупными иностранными инвесторами, заинтересованными в участии в развитии российского Дальнего Востока.

— Важно, чтобы зарубежные инвесторы и вообще любые инвесторы, приходящие на Дальний Восток, не находились, что называется, в плену стереотипов, а, принимая решения, ориентировались не на вчерашний день, а на будущее. Дальний Восток сегодня открывает большие перспективы для бизнеса по самому широкому кругу и спектру вопросов, — заявил президент России. — И это уже не только традиционные отрасли, такие как добыча и первичная переработка сырья, транспорт, торговля, — перспективное развитие региона мы связываем с укреплением его научно-технического и образовательного потенциала, с открытием производств, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью.

В первую очередь наша страна будет поддерживать инициативы по созданию высокотехнологичных, наукоемких производств, высокопроизводительных рабочих мест и реализации проектов, которые расширяют экспортные возможности Дальнего Востока и всей России, подчеркнул Владимир Путин.