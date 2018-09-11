Восточный экономический форум поможет Китаю и России

С 11 по 13 сентября 2018 года во Владивостоке пройдет IV Восточный экономический форум. Представители 19 стран, в числе которых Китай, США, Англия, Республика Корея и КНДР, прибудут на Дальний Восток.

Китайско-российское торговое партнерство имеет долгую историю. На форуме большое внимание будет уделено развитию двусторонних отношений. Директор Международного института гуманитарно-политических исследований Вячеслав Игрунов заявил: «Прагматичное сотрудничество между Китаем и Россией становится все более устойчивым, накопилось взаимное доверие, важность не стала меньше, а реалистичность увеличилась».

Во-первых, обе страны всеми силами закладывают прочную основу для партнерства. 8 мая 2015 года Китай и Россия подписали Совместное заявление о сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути. 8 июня 2018 года было подписано Совместное заявление Министерства экономического развития РФ и Министерства коммерции КНР о завершении совместного технико-экономического обоснования (ТЭО) Соглашения о Евразийском экономическом партнерстве. Подписание этих двух документов заложило основу для дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами.

Во-вторых, российско-китайский союз имеет скрытый потенциал, который можно развить. Вячеслав Игрунов отметил, что одной из важных целей стратегии развития Дальнего Востока России является создание экономического пояса Москва-Новосибирск-Дальний Восток. За последние несколько лет российское сельское хозяйство стремительно развивается, высококачественная сельскохозяйственная продукция может обогатить китайский рынок. Развитие северных маршрутов открывает новый канал для доставки китайских товаров в Европу.

В-третьих, борьба с гегемонией. Соединенные Штаты использовали свой мировой экономический статус для создания торгового консерватизма, и Китай, и Россия сильно пострадали. В это трудное время только искреннее партнерство может поддерживать правила свободной торговли и способствовать развитию многополярного мира. «Дискуссии в рамках Восточного экономического форума уменьшат существующие проблемы в двустороннем торговом обмене, дадут шанс для повышения уровня делового сотрудничества», — сказал Вячеслав Игрунов.

Благодаря особому вниманию и продвижению на самом высоком уровне со стороны двух стран китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество дало хорошие результаты. В 2017–2018 годах объем торговли между Китаем и Россией сохраняет рост более чем на 20% и за этот год должен превысить $100 млрд.

Строительство трубопровода «Сила Сибири» проходит успешно. В 2019 году предполагается его ввод в эксплуатацию. К тому времени Китай станет крупнейшим покупателем природного российского газа. В 2017-м прямые китайские инвестиции в России увеличились на 70%, составив $2,2 млрд. Долги российских компаний перед Китаем равны 6% от общей суммы внешних долгов.

7 февраля 2018 года были объявлены Годы межрегионального сотрудничества и обмена России и Китая. Тем самым не только продолжается традиция проведения тематических годов в наших странах, но и практически претворяется в жизнь всестороннее взаимодействие. В 2017 году товарооборот между Приморским краем России и Китаем достиг $3,25 млрд, что на 11% больше, чем в прошлом году. Хабаровский край развивает сотрудничество в сферах заготовки и обработки древесины, выращивания сельскохозяйственных культур, производства целлюлозы с провинциями Хэйлунцзян, Цзилинь и Хэбэй. Забайкальский край развивает отношения с Китаем в таких областях, как добыча полезных ископаемых — урана и золота. Темпы роста торговли с Китаем достигли 43,1%, в течение года привлечено китайских инвестиций на сумму в 7,7 млрд рублей.

Темы этого Восточного экономического форума: «Дальний Восток: расширяя границы возможностей», «Механизм поддержки инвесторов», «Глобальный Дальний Восток: проект международного сотрудничества» и «Создание условий для жизни людей». На Восточном экономическом форуме свыше десяти конференций напрямую связано с китайско-российской экономической и торговой работой. Россия хочет укрепить отношения между двумя странами в сфере энергетики, туризма, цифровой экономики и электронной коммерции, а также предотвратить политические и экономические риски в Азии. РФ надеется решить проблему коммуникации между китайскими и российскими бизнесменами и приглашает Китай принять участие в создании и совершенствовании дальневосточной медицинской системы, финансовой системы и энергетического рынка, Евразийского логистического центра. Пристальное внимание организаторов ВЭФ будет уделено соображениям Китая по сопряжению инициативы «Один пояс и один путь» с главными региональными структурами — ЕАЭС, ШОС и АСЕАН.

Председатель КНР Си Цзиньпин будет почетным гостем Восточного экономического форума, возглавит китайскую делегацию и примет участие в специальной встрече по китайско-российским отношениям. Вместе с президентом России Владимиром Путиным они подытожат достижения в области делового сотрудничества Китая и России, рассмотрят новые меры по поднятию отношений на новый уровень.