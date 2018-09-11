ВЭФ за год подорожал

Расходы крупнейших госкомпаний на участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2018 году выросли на четверть по сравнению с прошлым годом. Они составили 365 млн рублей, следует из опубликованных на сайте госзакупок тендеров, которые проанализировали «Известия». Положительная динамика ВЭФа в целом соответствует буму в сфере организации бизнес-конференций. Предполагается, что объем подписанных соглашений на форуме составит 3,5 трлн рублей, что в 9,6 тыс. раз больше опубликованных затрат российских госкомпаний на участие в мероприятии.

«Известия» ознакомились с тендерной документацией 40 системообразующих организаций России. Из нее следует, что расходы крупнейших российских компаний и корпораций с государственным участием на ВЭФ в этом году составят 365 млн рублей. В 2017 году тем же компаниям участие в форуме обошлось в 286 млн рублей.

Традиционно основными статьями расходов стали спонсорские пакеты, продвижение, изготовление стендов и услуги маркетинга. В тройке лидеров 2018 года по затратам на участие в Восточном форуме — Российский экспортный центр (99 млн), ВТБ (76 млн) и МСП Банк (42 млн). Годом ранее больше остальных на участие в форуме потратили ВТБ (85 млн), РЭЦ (42 млн) и Россельхозбанк (35 млн). Для многих компаний Дальний Восток становится одним из приоритетных регионов, в частности, в связи с близостью к азиатским странам, следует из ответов пресс-служб опрошенных компаний на вопросы «Известий».

Форум во Владивостоке — одно из главных бизнес-событий России. Он будет проходить в четвертый раз. Мероприятие каждый год посещает президент России Владимир Путин. Также на форум приезжают главы других государств. В этом году его посетят председатель Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, глава южнокорейского правительства Ли Нак Ен и др. Всего на форуме ожидаются гости из 19 стран, в том числе из Великобритании, Канады и США, мероприятие посетят 668 человек. В прошлом году было 409 гостей. Объем подписанных соглашений ожидается в размере 3,5 трлн рублей. Это в 9,6 тыс. раз больше, чем опубликованные затраты компаний и корпораций с госучастием.

Главный девиз ВЭФ-2018 — «Дальний Восток: расширяя границы возможностей». Согласно программе, на форуме будут обсуждаться, в частности, вопросы делового климата, точек роста экономики, цифровизации, человеческого капитала и др.

Несмотря на положительный результат, форум во Владивостоке в 2018 году отстал от своего петербургского «конкурента» — ПМЭФ — как в динамике роста расходов, так и в абсолютных показателях. Как писали ранее «Известия», на форум в Петербурге в 2018 году госкомпании потратили в 2,5 раза больше — 1,1 млрд рублей.

Сохраняющаяся нестабильность в экономике не позволяет компаниям пропорционально наращивать расходы на участие во всех бизнес-мероприятиях, считает директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. По его словам, увеличивать затраты на привлечение новых клиентов и партнеров в условиях сложной экономической ситуации неэффективно.

Впрочем, ситуация в экономике не препятствует стремительному развитию рынка бизнес-конференций в целом, считают эксперты. Сегодня деловые мероприятия могут собирать более 10 тыс. человек, говорит основатель event-агентства Serenity Сергей Прусс. Так, мероприятие с участием бизнес-коуча Тони Роббинса, состоявшееся в Москве 1 сентября, посетило около 25 тыс. зрителей. Два года назад для коммерческого мероприятия посещаемость в 2–3 тыс. была пределом мечтаний, сравнивает Сергей Прусс.