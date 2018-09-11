«Россия вызывает у меня большой интерес и любопытство»

Российский Дальний Восток, где действуют уже почти четыре десятка южнокорейских компаний, крайне привлекателен для бизнеса. Дальнейшее сотрудничество с Россией в Дальневосточном и Приморском регионах способно придать новый импульс развитию экономических отношений двух стран. Об этом в интервью «Известиям» заявил премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён, представляющий Сеул на открывшемся сегодня Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Во время беседы он также рассказал, что именно президент страны Мун Чжэ Ин намерен обсудить на третьей за год личной встрече со своим северокорейским визави Ким Чен Ыном и какие межкорейские мероприятия могут пройти в следующем году.

— На ВЭФ-2018 вы представляете правительство Республики Корея. Какова программа вашего участия в форуме и каких результатов вы ожидаете?

— Это мой первый визит в Россию. Россия — великая страна, самая большая в мире по территории, и она вызывает у меня большой интерес и любопытство. Программа моего пребывания рассчитана всего на три дня, и главная цель — участие в мероприятиях Восточного экономического форума. Она включает выступление с основной речью на общем заседании ВЭФа, беседу с высокопоставленными участниками форума и участие в корейско-российском бизнес-диалоге.

В своем выступлении на общем заседании ВЭФа я планирую подвести итоги корейско-российского сотрудничества по развитию Дальневосточного региона за прошедший год и высказать предложения по будущей кооперации и развитию инфраструктуры. Во время корейско-российского бизнес-диалога я хочу высказать предпринимателям обеих стран заинтересованность и поддержку в развитии Дальнего Востока со стороны правительства Республики Корея.

Мой визит в Россию проходит спустя три месяца после государственного визита президента Мун Чжэ Ина в июне этого года, и я ожидаю, что встреча с президентом Владимиром Путиным поможет еще больше укрепить отношения дружбы между Республикой Корея и Российской Федерацией и станет поводом для расширения практического сотрудничества и обменов между нашими странами на Дальнем Востоке. Я верю, что двустороннее сотрудничество между нашими странами, прежде всего в Дальневосточном и Приморском регионах России, придаст новый импульс развитию двух стран и внесет значительный вклад в развитие взаимодействия стран Северо-Восточной Азии.

Ли_1 Посол Республики Корея в РФ У Юн Гын и премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ен (слева направо), прибывший для участия в IV Восточном экономическом форуме, во время встречи в аэропорту Владивостока Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— Господин премьер-министр, кто из правительства и парламента Республики Корея сопровождает вас на ВЭФ? Представители каких корейских компаний присутствуют на форуме?

— Делегация Республики Корея состоит из представителей министерства иностранных дел, министерства науки и информационно-коммуникационных технологий, министерства земель и транспорта, комитета по северному экономическому сотрудничеству. На форуме также присутствуют три члена парламентского комитета по связям с Россией и три представителя комитета по северному экономическому сотрудничеству, то есть со мной прибыли шесть представителей Национального собрания.

Дальневосточный регион привлекателен для корейских компаний, которых здесь уже 39. И каждый раз на открытие ВЭФа во Владивосток приезжает много корейских предпринимателей. Только в корейско-российском бизнес-диалоге, проходящем на этом, уже четвертом по счету ВЭФе, примут участие 92 представителя 34 корейских компаний и учреждений. Кроме того, я знаю, что представители многих других компаний приехали во Владивосток в индивидуальном порядке.

В частности, в форуме примут участие крупные корейские компании, работающие в таких сферах, как цифровое здравоохранение (KT), судостроение (Hyundai Heavy Industries), судоходство (Hyundai Merchant Marine), сельское хозяйство (Lotte Co.), строительство заводов и энергетика (Daewoo E&C, Hanhwa Group). Все они очень заинтересованы в расширении своей деятельности в Дальневосточном регионе.

— Есть ли у вас планы по подписанию или реализации каких-либо договоров, соглашений или меморандумов о взаимном доверии с Россией на правительственном или неправительственном уровне?

— На переговорах в Москве в июне этого года президенты Мун Чжэ Ин и Владимир Путин договорились о подготовке плана реализации инициативы «Девять мостов». Эта идея, высказанная в прошлом году на третьем Восточном экономическом форуме президентом Мун Чжэ Ином, предполагает сотрудничество между Республикой Корея и Россией в таких приоритетных сферах, как газ, железные дороги, порты, энергетика, Северный морской путь, судостроение, промышленные комплексы (создание рабочих мест), сельское хозяйство и рыболовство. Комитет по северному экономическому сотрудничеству РК и российское Министерство экономического развития почти завершили работу над текстом плана действий. Мы рассчитываем, что в его рамках правительства двух стран смогут осуществлять систематическую работу по каждому из направлений «Девяти мостов» и взаимодействовать с общественностью обеих стран для реализации проектов сотрудничества.

Также к этому форуму приурочено проведение первого заседания Корейско-российского и Российско-корейского деловых советов. Оба совета планируют подписать меморандум о взаимопонимании. Деловые советы двух стран будут сотрудничать ради роста взаимных инвестиций. Это сотрудничество будет включать в себя обмен информацией, обсуждение проблем и поиск возможностей для делового партнерства.

Ли_2 Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Во Владивостоке ожидали и лидера КНДР Ким Чен Ына. Но у него, как и у президента Муна, была уважительная причина не приехать — вскоре после ВЭФа пройдет третий межкорейский саммит. На вашей встрече с Владимиром Путиным наверняка прозвучит тема совместных проектов России, РК и КНДР. Какие именно направления сотрудничества в Сеуле считают приоритетными? Например, когда может начаться интеграция железнодорожных сетей трех стран?

— Россия и Республика Корея в рамках трехстороннего сотрудничества с КНДР ведут переговоры по созданию железнодорожной и энергетической сети, которая свяжет Корейский полуостров с Евразией. Я знаю, что на ВЭФе пройдет специальная сессия, на которой проект будет обсуждаться экспертами из трех стран. Считаю, если этот проект будет реализован, он внесет значительный вклад в дело мира и процветания всей Евразии, включая Корейский полуостров и Россию.

Однако для того чтобы реализация проекта стала реальностью, необходимо решить проблему санкций международного сообщества в отношении КНДР. Следовательно, мы должны определить проекты сотрудничества, которые можно будет реализовать после проведения совместных южнокорейско-российских исследований.

Кроме того, на Межкорейском саммите 27 апреля правительство РК договорилось с КНДР о соединении и модернизации железных дорог двух стран, и с этой целью проводятся совместные исследования. Вступление Республики Корея в Организацию сотрудничества железных дорог (ОСЖД) в июне 2018 года подготовило основу для прогресса в этой области. Правительство РК будет заниматься проектом соединения железных дорог Юга и Севера, принимая во внимание всесторонние консультации с заинтересованными странами и международным сообществом. Параллельно будут осуществляться южнокорейско-российские исследования по сотрудничеству в железнодорожной отрасли.

Кроме того, президент Мун Чжэ Ин намерен тесно сотрудничать с соседними странами, включая Россию, в реализации идеи создания «Сообщества железных дорог Восточной Азии», предложенной им в поздравительной речи по случаю Дня освобождения Кореи (15 августа 2018 года). Мы ожидаем, что в случае создания железнодорожного сообщества с участием шести государств региона (Республика Корея, КНДР, Россия, Китай, Япония, Монголия) и США произойдет активизация экономического сотрудничества и обменов. А также будет заложена основа всеобщего мира и безопасности в Северо-Восточной Азии.

Ли_4 Контейнерный терминал в южнокорейском Инчхоне Фото: TASS/Zuma/Ryu Seung-Il

— В последнее время часто говорят и о проекте строительства газопровода, который свяжет Россию с государствами Корейского полуострова. Однако Сеул, похоже, больше заинтересован в поставках российского сжиженного газа: сообщалось, что KOGAS присматривается к участию в строительстве перегрузочного терминала СПГ на Камчатке. Что действительно интересует Республику Корея в плане энергетического сотрудничества?

— Проект «Девять мостов» как раз включает в себя и сотрудничество в сфере энергетики, в том числе по электроэнергии и газу. Мы считаем, что объединение энергетических систем Республики Корея и России будет способствовать установлению мира в регионе и реализации идеи экономического сообщества стран Северо-Восточной Азии. В настоящее время ведется практическая работа по проведению совместных исследований с целью создания корейско-российской электросети и газопровода. Мы надеемся на то, что исследования будут ускорены в течение года, а сотрудничество между компаниями двух стран принесет результаты и для проекта «Арктик СПГ-2».

— Основа российских поставок в РК — сырая нефть и другое сырье. В экспорте из Южной Кореи преобладают машины и оборудование. За счет чего возможна диверсификация двусторонней торговли?

— Россия активно развивает обрабатывающую промышленность. Республика Корея является глобально конкурентоспособной в таких отраслях, как производство машин и стали. Следовательно, в сфере обрабатывающей промышленности у двух стран есть огромный потенциал для сотрудничества. Что касается сферы инновационных технологий, если соединить российские фундаментальные разработки мирового класса с корейскими технологиями коммерциализации, получится эффект синергии. Думаю, если мы будем диверсифицировать сотрудничество, используя преимущества и опыт, которые есть у наших стран, включая диверсификацию торговой продукции, мы сможем получить более стабильные партнерские отношения.

Ли_3 Президент Южной Кореи Мун Чже Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время переговоров. 27 апреля 2018 года Фото: Global Look Press/Inter-Korean Summit Press Corps

— Недавно правительство Республики Корея обнародовало бюджет на следующий год. В нем заметно увеличен фонд на межкорейские обмены. Какие совместные мероприятия могут пройти и каковы планы по организации встреч разделенных семей?

— На Межкорейском саммите 27 апреля стороны договорились «создать атмосферу примирения и сотрудничества путем активного проведения совместных национальных мероприятий в значимые для Республики Корея и КНДР дни, в которых смогут принять участие представители всех слоев населения». Следуя этим договоренностям, правительство РК планирует проведение масштабных празднеств в День освобождения Кореи (15 августа), дни подписания Совместной декларации между Республикой Корея и КНДР (15 июня и 4 октября). Следующий год будет иметь особенное значение: наша нация отметит 100-летие Первомартовского движения, во время которого корейский народ выступил с мирным протестом против японского колониального господства, и образования Временного правительства Республики Корея. И мы планируем проведение совместных мероприятий, приуроченных к этим датам. Но для этого необходимо достигнуть договоренностей между РК и КНДР, и мы будем консультироваться о проведении этих мероприятий в будущем.

Правительство Республики Корея рассматривает встречу разделенных семей как очень важную проблему гуманитарного характера. Учитывая, что средний возраст члена такой семьи составляет 81 год, их проведение нельзя откладывать. Делая ставку на межкорейский диалог и прежде всего на переговоры обществ Красного Креста РК и КНДР, мы прилагаем усилия для того, чтобы встречи разделенных семей проводились на регулярной основе.

— Главное противоречие в подходах США и КНДР к проблеме денуклеаризации — в очередности. США хотят, чтобы КНДР сначала полностью разоружилась. Позиция Северной Кореи — в том, что в первую очередь страна должна получить гарантии ненападения. Как Сеул оценивает нынешнее состояние северокорейско-американских отношений и какими видит перспективы решения проблемы?

— Действительно, в настоящее время видна разница в подходе двух сторон к тому, что касается очередности мер по денуклеаризации и ответных действий. Тем не менее обе стороны демонстрируют доверие друг к другу, а лидеры государств обмениваются официальными письмами, что, на наш взгляд, говорит о твердом намерении продолжать диалог.

Правительство РК ожидает, что обе стороны, демонстрируя волю к продолжению диалога, как можно скорее возобновят переговоры и сумеют добиться реального прогресса в решении проблемы денуклеаризации, выработав конкретные меры по ее осуществлению.

Во время визита спецпосланника Республики Корея в КНДР 5 сентября председатель Ким Чен Ын снова подтвердил приверженность денуклеаризации и высказал намерение продолжать переговоры. На Межкорейском саммите в Пхеньяне (18–20 сентября) правительство РК намерено содействовать добросовестному выполнению соглашений между КНДР и США и обсудить с северокорейской стороной конкретные меры по денуклеаризации.