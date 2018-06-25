Прямой эфир

Транссиб дотянут до Кореи

Владимир Путин и Мун Чжэ Ин наметили крупные проекты в сфере добычи углеводородов и развития железных дорог
0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские и корейские компании изучат возможность совместной добычи газа в Арктике и соединения Транссиба с Транскорейской железной дорогой. Такие договоренности достигнуты по итогам переговоров президентов РФ и Южной Кореи Владимира Путина и Мун Чжэ Ина в Москве. Помимо экономической повестки лидеры двух стран уделили особое внимание проблеме Корейского полуострова. Визит Мун Чжэ Ина подтвердил роль России в урегулировании ситуации вокруг КНДР, уверены эксперты.

Удалось достичь важных договоренностей, которые зафиксированы «в солидном пакете» подписанных документов, сообщил Владимир Путин по итогам встречи в Москве. Одним из самых динамичных направлений сотрудничества станет энергетика, следует из этих документов. В частности, в совместном итоговом заявлении отмечается, что стороны договорились содействовать увеличению поставок российского газа в Республику Корея и рассмотреть возможность совместной работы по освоению месторождений газа и нефти.

Сегодня компании из Кореи уже содействуют освоению российских месторождений углеводородов в Арктике, а для транспортировки газа с «Ямал-СПГ» на корейских верфях строятся 15 танкеров-газовозов ледового класса, отметил Владимир Путин.

— Обсуждается возможность участия корейских партнеров и в проекте по добыче и сжижению газа «Арктик СПГ‑2», — сообщил он.

Планируется проработать еще одну важную инициативу с участием крупных компаний. ОАО «РЖД» и «Корейские железные дороги» в совместном меморандуме выразили готовность изучить проект соединения Транссиба и Транскорейской железной дороги. Кроме того, как рассказал российский лидер, корейским инвесторам предложили активнее подключаться к реализации программ по развитию Дальнего Востока России.

— Имею в виду, в частности, модернизацию свободного порта Владивосток, технологическое обновление судостроительного завода «Звезда», обустройство и использование Северного морского пути и Транссибирской железнодорожной магистрали, — заявил Владимир Путин.

Именно на Дальнем Востоке сотрудничество РФ и РК могло бы принести самый ощутимый эффект, отметила в беседе с «Известиями» эксперт центра корейских исследований ИДВ РАН Светлана Суслина. По ее словам, простор и потенциал для развития экономических связей есть, но пока южнокорейские инвестиции в Россию сконцентрированы в центре страны.

Однако эксперт подчеркивает, что двусторонние экономические связи нельзя рассматривать вне широкого политического контекста в регионе. Многое будет зависеть от дальнейшего хода межкорейских контактов, решения ядерной проблемы КНДР и, не в последнюю очередь, от того, как будут развиваться отношения Южной Кореи с США, говорит Светлана Суслина.

Проблеме Корейского полуострова Владимир Путин и Мун Чжэ Ин уделили на переговорах особое внимание. По словам российского лидера, стороны констатировали, что обстановка в регионе постепенно улучшается. Они позитивно оценили итоги недавней встречи лидеров РК и Северной Кореи, а также саммита США–КНДР в Сингапуре.

— Рассчитываем, что это позволит существенно снизить напряженность вокруг Корейского полуострова, а в будущем — создать условия для формирования устойчивой системы безопасности для всех стран региона, — подчеркнул Владимир Путин.

Визит президента Муна свидетельствует, что Россия играет существенную роль в корейском урегулировании и для Сеула важны контакты с Москвой, считает руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги Александр Габуев. Россия — постоянный член СБ ООН и любое снятие санкций происходит только с ее участием, сказал «Известиям» эксперт.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017