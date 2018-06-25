Транссиб дотянут до Кореи

Российские и корейские компании изучат возможность совместной добычи газа в Арктике и соединения Транссиба с Транскорейской железной дорогой. Такие договоренности достигнуты по итогам переговоров президентов РФ и Южной Кореи Владимира Путина и Мун Чжэ Ина в Москве. Помимо экономической повестки лидеры двух стран уделили особое внимание проблеме Корейского полуострова. Визит Мун Чжэ Ина подтвердил роль России в урегулировании ситуации вокруг КНДР, уверены эксперты.

Удалось достичь важных договоренностей, которые зафиксированы «в солидном пакете» подписанных документов, сообщил Владимир Путин по итогам встречи в Москве. Одним из самых динамичных направлений сотрудничества станет энергетика, следует из этих документов. В частности, в совместном итоговом заявлении отмечается, что стороны договорились содействовать увеличению поставок российского газа в Республику Корея и рассмотреть возможность совместной работы по освоению месторождений газа и нефти.

Сегодня компании из Кореи уже содействуют освоению российских месторождений углеводородов в Арктике, а для транспортировки газа с «Ямал-СПГ» на корейских верфях строятся 15 танкеров-газовозов ледового класса, отметил Владимир Путин.

— Обсуждается возможность участия корейских партнеров и в проекте по добыче и сжижению газа «Арктик СПГ‑2», — сообщил он.

Планируется проработать еще одну важную инициативу с участием крупных компаний. ОАО «РЖД» и «Корейские железные дороги» в совместном меморандуме выразили готовность изучить проект соединения Транссиба и Транскорейской железной дороги. Кроме того, как рассказал российский лидер, корейским инвесторам предложили активнее подключаться к реализации программ по развитию Дальнего Востока России.

— Имею в виду, в частности, модернизацию свободного порта Владивосток, технологическое обновление судостроительного завода «Звезда», обустройство и использование Северного морского пути и Транссибирской железнодорожной магистрали, — заявил Владимир Путин.

Именно на Дальнем Востоке сотрудничество РФ и РК могло бы принести самый ощутимый эффект, отметила в беседе с «Известиями» эксперт центра корейских исследований ИДВ РАН Светлана Суслина. По ее словам, простор и потенциал для развития экономических связей есть, но пока южнокорейские инвестиции в Россию сконцентрированы в центре страны.

Однако эксперт подчеркивает, что двусторонние экономические связи нельзя рассматривать вне широкого политического контекста в регионе. Многое будет зависеть от дальнейшего хода межкорейских контактов, решения ядерной проблемы КНДР и, не в последнюю очередь, от того, как будут развиваться отношения Южной Кореи с США, говорит Светлана Суслина.

Проблеме Корейского полуострова Владимир Путин и Мун Чжэ Ин уделили на переговорах особое внимание. По словам российского лидера, стороны констатировали, что обстановка в регионе постепенно улучшается. Они позитивно оценили итоги недавней встречи лидеров РК и Северной Кореи, а также саммита США–КНДР в Сингапуре.

— Рассчитываем, что это позволит существенно снизить напряженность вокруг Корейского полуострова, а в будущем — создать условия для формирования устойчивой системы безопасности для всех стран региона, — подчеркнул Владимир Путин.

Визит президента Муна свидетельствует, что Россия играет существенную роль в корейском урегулировании и для Сеула важны контакты с Москвой, считает руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги Александр Габуев. Россия — постоянный член СБ ООН и любое снятие санкций происходит только с ее участием, сказал «Известиям» эксперт.