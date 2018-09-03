Четвертую опору строящегося на Амуре моста готовят к передаче КНР

В сентябре китайским строителям, как ожидается, передадут четвертую опору моста, строящегося на Амуре. В ближайшее время представители российской компании, занимающейся возведением трансграничного моста, планируют завершить свою часть работ. Китайский подрядчик будет монтировать пролетное строение.

Это выяснилось во время визита на стройплощадку губернатора ЕАО Александра Левинталя. По словам замуправляющего директора строительной компании «Мост» Александра Айдакова, сейчас выполнено бетонирование ледорезной части опоры, завершен арматурный каркас тела опоры, продолжается раскрепление опалубки.

В свою очередь, губернатор, слова которого приводит ИА EAOMedia, завершение работ по четвертой опоре – важный этап, поскольку это позволяет передать объект партнеру по проекту. После этого начнется монтаж пролетного строения, которое соединит российскую и китайскую стороны моста.

Тем временем, в начале августа были установлены новые случаи задержки зарплаты работникам компаний, которые строят мост через Амур в ЕАО. Они обратились с жалобой к замгенпрокурора Юрию Гулягину.

Создание трансграничной переправы началось конце 2016 года. Длина моста составит более 1 км. Пять опор будут на российской стороне, столько же — на китайской. Объект планируется сдать в декабре 2019 года.