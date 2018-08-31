«Автодор» озвучил стоимость проезда по новому участку трассы М-11

Государственная компания «Автодор» опубликовала тарифы по новому участку скоростной автомобильной дороги М-11 (Москва–Санкт-Петербург).

Движение автомобилей на участке с 58-го км по 97-й км откроется 1 сентября 2018 года. Участок позволит объехать подмосковные города Солнечногорск и Клин, сократив время в пути от получаса до нескольких часов, отмечается в сообщении.

Полная стоимость проезда по новому отрезку для первой категории транспортных средств, включая легковые автомобили, в дневное время с расчетом наличными или по банковской карте — 100 рублей. При расчете по транспондеру поездка обойдется в 80 рублей. Для владельцев транспондеров T-pass с учетом скидок для участников программы лояльности (3, 5 или 10%) — минимальная цена составит 72 рубля.

На самом маршруте нового участка построены два съезда — на Пятницкое шоссе и Московское большое кольцо («большую бетонку»). Цена проезда с 58-го км по 67-й км — 20 рублей, с 58-го по 89-й — 80 рублей.

6 июня 2018 года «Автодор» открыл движение по самому протяженному участку трассы М-11. Благодаря этому водители получили возможность проехать напрямую от Твери до Великого Новгорода, минуя Валдай.