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«Автодор» открыл движение по самому протяженному участку трассы М-11

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Новый участок открыла компания «Автодор» на скоростной трассе М-11 Москва – Санкт–Петербург, теперь водители могут проехать напрямую от Твери до Великого Новгорода, минуя Валдай.

Протяженность нового участка трассы более 200 км.

В итоге общее время в пути между Москвой и Петербургом сократится примерно на треть и составит около пяти с половиной часов.

После открытия участка общая стоимость проезда по платным участкам составит для легковых автомобилей от 860 до 1260 рублей в случае оплаты наличными и от 556 до 896 рублей с учетом возможных скидок по транспондерам.

Для фур и трехосных автобусов цена остается в пределах 1740 рублей (1110 рублей с транспондером), пишет ТАСС.

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