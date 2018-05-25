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Россия и Финляндия будут тестировать «умные» авто на трассе М-11

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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Россия и Финляндия будут тестировать «умные» автомобили на федеральной трассе М-11 Москва–Санкт-Петербург. Соответствующий меморандум подписали транспортные ведомства двух стран на полях Петербургского международного экономического форума-2018.

Госкомпания «Автодор» и сетевой оператор ГЛОНАСС совместно с финским Агентством транспортной безопасности (Trafi) и Центром технических исследований (VTT) создадут международную рабочую группу для разработки и внедрения дорожных сервисов, навигационных карт, а также для испытаний беспилотников, сообщает телеканал 78.

Для повышения безопасности дорожного движения стороны планируется начать тестирование технологий связи V2X, которые позволят автомобилям взаимодействовать друг с другом, а также с пешеходами и объектами инфраструктуры.

Ранее премьер‐министр России Дмитрий Медведев поручил «Автодору» выбрать участок для испытаний беспилотных автомобилей на автотрассе М11 Москва–Санкт‐Петербург. Предполагается, что тестирование технологий и инфраструктуры для движения «умного транспорта» начнется до 30 ноября.

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