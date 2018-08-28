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Участок платной трассы М-11 в обход Клина и Солнечногорска откроют в конце августа

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Участок платной трассы М-11 в объезд подмосковных городов Клин и Солнечногорск откроют в конце августа 2018 года. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

По его словам, откроется участок трассы М-11 «Москва–Санкт-Петербург» с 58-го по 97-й км. Ввод трассы позволит существенно разгрузить движение в этих городах.

«Когда этот участок откроется, автомобилисты смогут выезжать со МКАД по М-11 из Москвы и проезжать почти 100 км по скоростной дороге, минуя все населенные пункты и светофоры», — сообщили ТАСС в пресс-службе государственной компании «Автодор». Кроме того, на дороге организовано четырехполосное движение и построены три развязки, сообщает телеканал «360».

«Важное событие, потому что доступность, развитие дорог и инфраструктуры напрямую влияет и на качество жизни, и на состояние экономики, и на приход инвесторов», — приводит РИАМО слова Воробьева.

Когда дорога будет введена в эксплуатацию по всей протяженности, ее дублером станет существующая федеральная трасса М-10 «Россия», значительно исчерпавшая свою пропускную способность. После окончательного ввода в эксплуатацию М-11 Санкт-Петербург станет вторым после Уфы российским городом, имеющим общее сообщение со столицей сразу по двум автодорогам федерального значения.

6 июня 2018 года «Автодор» открыл движение по самому протяженному участку трассы М-11. Благодаря этому водители получили возможность проехать напрямую от Твери до Великого Новгорода, минуя Валдай.

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