Дамбу построят в Калининграде для защиты поселка Прегольский

Власти Калининграда разрабатывают проект планировки территории для строительства дамбы в поселке Прегольском. Об этом на оперативном совещании в горадминистрации заявил глава комитета территориального планирования и строительства Артур Крупин.

По его словам, дамба будет идти вдоль проезжей части на единственном пути в поселок. Денежных средств на реализацию проекта пока не заложено. Требуемая сумма станет известна после подготовки проектно-сметной документации.

«Строительство берегозащитных сооружений — это достаточно дорогостоящие мероприятия. Возможно, там потребуется сооружение мостов, проезжая часть и так далее», — цитирует чиновника «Калининград.Ru».

Поселок Прегольский находится на берегу реки Преголи. Населенный пункт и единственную к нему дорогу затапливает регулярно из-за нагонных ветров.