Прямой эфир

Дамбу построят в Калининграде для защиты поселка Прегольский

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Калининграда разрабатывают проект планировки территории для строительства дамбы в поселке Прегольском. Об этом на оперативном совещании в горадминистрации заявил глава комитета территориального планирования и строительства Артур Крупин.

По его словам, дамба будет идти вдоль проезжей части на единственном пути в поселок. Денежных средств на реализацию проекта пока не заложено. Требуемая сумма станет известна после подготовки проектно-сметной документации.

«Строительство берегозащитных сооружений — это достаточно дорогостоящие мероприятия. Возможно, там потребуется сооружение мостов, проезжая часть и так далее», — цитирует чиновника «Калининград.Ru».

Поселок Прегольский находится на берегу реки Преголи. Населенный пункт и единственную к нему дорогу затапливает регулярно из-за нагонных ветров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Строительство морского порта в Калининградской области отстает от графика
Культурно-образовательный комплекс построят в Калининграде

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019