Культурно-образовательный комплекс построят в Калининграде

Областное агентство по архитектуре выдало разрешение на строительство культурно-образовательного комплекса в Калининграде. Объекты расположатся на острове Октябрьском.

В комплексе разместится образовательный центр, филиалы Большого театра и Третьяковской галереи, музыкальная школа, общежития для студентов, а также дома для артистов и преподавателей. Об этом сообщает Калининград.Ru.

Стоимость комплекса оценивается в 27 млрд рублей. Строительство будет вестись поэтапно и продолжится до 2023 года. Работы ведутся на площадках в районе Второй и Восточной эстакад.

Ранее сообщалось, что в Калининграде завершаются работы по реконструкции Нижнего озера. Проект предусматривает появление видовой площадки, причала лодочной станции и террасы у воды.