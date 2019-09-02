Каштаны вновь зацвели в центре Калининграда

В центре Калининграда вновь зацвел каштан. Цветущее дерево заметили напротив Дома Советов. Фото опубликовала на своей странице в одной из соцсетей пресс-секретарь Калининградского драматического театра Лидия Пименова.

Как поясняет «Калининград.Ru», каштаны в городе обычно цветут в конце апреля — начале мая. Необычное явление эксперты объясняют хорошей погодой, которая установилась в городе. Так, 1 сентября воздух прогревался до +30 градусов.

Подобное явление наблюдалось в 2018 году в Орле. Специалисты связывали это с тем, что несколько лет подряд в городе фиксируется нашествие вредителя — каштановой минирующей моли. Из-за этого деревья сбрасывают листья гораздо раньше положенного срока, а из-за теплой и сухой погоды начинают новый жизненный цикл.