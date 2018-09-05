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Каштаны вновь зацвели в Орле

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В Орле вновь цветут каштаны. Фото осеннего цветения этих деревьев появились в социальных сетях. Впрочем, специалисты считают это явление вполне предсказуемым.

Как сообщает InfoOrel.ru, несколько лет подряд в Орле фиксируется нашествие вредителя — каштановой минирующей моли. Из-за этого деревья сбрасывают листья гораздо раньше положенного срока, а из-за теплой и сухой погоды начинают новый жизненный цикл.

Эксперты предупреждают, что такое цветение является вредным для каштанов. Несвоевременные листья и цветы истощают дерево, и у него остается слишком мало времени для того, чтобы запасти питательные вещества для зимнего периода.

В начале августа в Калининграде во второй раз зацвели сирень и магнолии. Причиной этого стали жара и дожди.

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