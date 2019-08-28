Элементы деревянного зодчества восстановили на доме в Калининградской области

В центре города Зеленоградска (Калининградская область) на одном из домов восстановили элементы деревянного зодчества. Об этом сообщает официальный сайт муниципалитета.

«Завершены работы по сохранению и восстановлению элементов деревянного зодчества многоквартирного жилого дома по адресу: Зеленоградск, Курортный проспект, 23», — приводит текст сообщения Калининград.Ru.

В рамках восстановительных работ специалисты заменили элементы, которые декорировали главный фронтон дома, и восстановили декоративный элемент поддержки. Элементы подшивки кровли покрасили, заложенный газосиликатом проем задекорировали.

Ранее сообщалось о том, что судьбу Дома Советов в Калининграде решит специально созданная рабочая группа. Главной задачей ее участников является создание условий для реконструкции здания и ревитализацию прилегающей территории.