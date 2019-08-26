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Реконструкцию Нижнего озера в Калининграде завершат в ноябре

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Работы по реконструкции Нижнего озера в Калининграде должны закончиться в ноябре, сообщил глава города Алексей Силанов.

«По Нижнему пруду у подрядчика есть небольшая задержка с поставкой строительных материалов, необходимых для проведения работ. Раз в две недели мы будем сюда выезжать и смотреть, как подрядчик справляется со своей работой. Этот объект у нас на особом контроле», — заявил Силанов. Стоимость благоустройства территории у водоема составляет 100 млн рублей, напоминает «Калининград.Ru».

Проект предусматривает обустройство на Нижнем озере видовой площадки с деревянными помостами для отдыха, ремонт причала лодочной станции, берегоукрепление и создание террасы у воды.

Ранее стало известно, что в Калининграде планируют благоустроить парковую зону за башней Врангеля. По словам вице-премьера правительства области Гарри Гольдмана, там могут появиться велодорожки и мост.

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