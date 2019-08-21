Скульптуры временно демонтируют с острова Канта в Калининграде

В Калининграде с острова Канта на время демонтируют все скульптуры. Это необходимо для того, чтобы сделать под композиции стационарные площадки, сообщил вице-премьер регионального правительства Гарри Гольдман.

Он объяснил, что скульптуры чуть искривились и подвинулись из-за осадков. Позже, когда площадки будут готовы, объекты установят точно на тех местах, которые они до этого занимали, пообещал вице-премьер, слова которого приводит Калининград.Ru. Чиновник не исключил, что некоторым фигурам потребуется реставрация.

Весь остров планируется полностью благоустроить в 2020 году. Там хотят организовать площадки для проведения концертов под открытым небом. Стоимость работ оценивается в 150 млн рублей.