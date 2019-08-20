Рабочую группу по реконструкции Дома Советов создали в Калининграде

Судьбу Дома Советов в Калининграде решит специально созданная рабочая группа. Главной задачей ее участников является создание условий для реконструкции здания и ревитализацию прилегающей территории. Речь идет о реализации проекта, мониторинге, координации действий с органами исполнительной власти, рассмотрении материалов и документов. В Дом Советов планируют перевести структуры областной администрации. Стоимость ввода в эксплуатацию составит 2–3 млрд рублей.

К обсуждению будут привлекать экспертов и общественников, пишет Калининград.Ru. Рабочую группу возглавит губернатор Калининградской области Антон Алиханов. В июле региональное правительство выкупило ООО «ДС», которое является основным владельцем Дома Советов. Теперь 99% организации принадлежит Корпорации развития области, а 1% — Региональной энергетической компании.

Дом Советов — известное недостроенное здание в центре Калининграда, строительство которого началось в 1970 году. Считается одним из символов и главным «долгостроем» города. К 750-летию Калининграда в 2005 году был проведен наружный ремонт: здание покрасили, были вставлены окна, дом приобрел современный вид.