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Исторические здания Калининградской области заберут у плохих собственников

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов потребовал от областной службы госохраны объектов культурного наследия забирать исторические здания у безразличных собственников. Об этом он заявил на оперативном совещании в правительстве в пятницу, 9 августа.

Глава службы госохраны Евгений Маслов отметил, что некоторые владельцы разрушающихся зданий находятся за границей. Алиханов, в свою очередь, возмутился этим фактом и посоветовал руководителю ведомства направлять заявления по изъятию объектов культурного наследия в суд, пишет Калининград.Ru.

По итогам встречи глава региона поручил Маслову организовать встречу с собственниками зданий, которые не занимаются их сохранением и восстановлением.

Губернатор также подчеркнул, что в Калининградской области есть инвесторы для восстановления объектов культурного наследия. По его словам, уже нашлись люди, которые хотят восстановить старинную усадьбу в поселке Железнодорожном.

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