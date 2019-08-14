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Парк с велодорожками хотят обустроить за башней Врангеля в Калининграде

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В Калининграде планируют благоустроить парковую зону за башней Врангеля. По словам вице-премьера правительства области Гарри Гольдмана, там могут появиться велодорожки.

«Даже была идея сделать мост — там же перепад высот, дорога идёт с Партизанской и перепад высот, [хотели] сделать мост и, получается, попадать на парковку к «Эпицентру», — цитирует Гольдмана Калининград.Ru.

Башня Врангеля была построена в 1843 году как элемент оборонительного кольца Кенигсберга. В начале ХХ века объект вывели из состава крепостных укреплений и не использовали до 1945 года в военных целях. Во время штурма Кенигсберга там располагался опорный пункт обороны.

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