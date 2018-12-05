Палеонтологический центр откроют в башне Врангеля в Калининграде

В башне Врангеля в Калининграде появится палеонтологический центр. Об этом сообщила директор Музея янтаря Татьяна Суворова. Учреждение представило проект размещения естественно-научной экспозиции, посвященной янтарю, и он победил на региональном конкурсе. По словам Суворовой, в башне могут показать эпоху гигантских животных, поскольку она предшествовала эпохе образования янтаря.

Как отмечает Калининград.RU, в башне будет вся необходимая музейная инфраструктура: помещения под выставки, конференц-зал и центр по работе с детьми. Там также появится сувенирная лавка. Открыть для туристов башню Врангеля планируют уже к лету 2019 года.

Агентство напоминает, что в 2017 году немецкие архитекторы разработали проект благоустройства территории вокруг башни, которая считается объектом культурного наследия. Внутри планировали разместить арт-пространство с кинотеатром, выставочным залом, мастерскими и лекторием. Звучали идеи разместить в башне Янтарные палаты и открыть музей истории коньяка.

Башня Врангеля была построена в 1843 году как элемент оборонительного кольца Кенигсберга. В начале ХХ века объект вывели из состава крепостных укреплений и не использовали до 1945 года в военных целях. Во время штурма Кенигсберга там располагался опорный пункт обороны.